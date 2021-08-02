أمن الطرق ينبه قادة المركبات من أتربة وتدني الرؤية بنجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - نجران

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقائدي المركبات بمنطقة نجران، بتوخي الحذر بسبب رياح وغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “نود التنبيه على مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران، بأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة). ورياحًا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى غربية وإلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.



شارك الخبر