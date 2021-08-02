الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

مؤسسة البريد تعلن عن بدء التسجيل في برنامج رائد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع “مسك المهارات”، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في “برنامج رائد” لحديثي التخرج من الجنسين.

وأوضحت مؤسسة البريد، أن البرنامج يهدف إلى استقطاب أفضل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج بالتعاون مع “مسك المهارات”.

شروط البرنامج

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يتراوح العمر بين 21 – 27 سنة.

– ألا يقل المعدل الدراسي عن 2,85 من 4 أو 3,85 من 5.

– أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم.

رابط وموعد التقديم

وتبلغ مدة البرنامج 12 شهرًا، يتضمن في نهايته عند اجتيازه توقيع عقد عمل لمدة سنة براتب شهري منافس، ومكافأة سنوية، إضافة إلى تأمين طبي شامل الزوجة والأبناء، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.

وأشارت مؤسسة البريد السعودي إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الخميس 1443/01/11هـ الموافق 2021/08/19م، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



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