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حذّر صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مجددًا، من أي تواصل مع شخص ينتحل اسم الصندوق بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وطالب الصندوق في تغريدة على حسابه بتويتر، بضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 11:48 AM
بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.. وطالَبَ بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه
حذّر صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مجددًا، من أي تواصل مع شخص ينتحل اسم الصندوق بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وطالب الصندوق في تغريدة على حسابه بتويتر، بضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
، "صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه ،
المصدر : الخليج 365
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