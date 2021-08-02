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تمكّن أطباء القلب بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمنطقة نجران، من زراعة صمام لمريضه تعاني ذبحة صدرية وأعراض هبوط في القلب.
وأوضحت صحة نجران، أنه تبيّن بعد إجراء التحاليل والفحوصات وجود تضيق شديد في الصمام الأورطي، التي تتطلب إنقاذ حياة المريضة، حيث نجح الأطباء في إجراء قسطرة علاجية، وفتح الشريان التاجي الأمامي الهابط بالدعامة المعدنية، وبعد مضي أسبوعين تمّت زراعة صمام حيواني للصمام الأورطي بوساطة القسطرة وبنجاح، ولله الحمد، بدلاً عن جراحة القلب المفتوح، وحظيت المريضة بالرعاية القلبية اللازمة، وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 11:46 AM
أُجريت بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب.. دون جراحةنجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية
تمكّن أطباء القلب بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمنطقة نجران، من زراعة صمام لمريضه تعاني ذبحة صدرية وأعراض هبوط في القلب.
وأوضحت صحة نجران، أنه تبيّن بعد إجراء التحاليل والفحوصات وجود تضيق شديد في الصمام الأورطي، التي تتطلب إنقاذ حياة المريضة، حيث نجح الأطباء في إجراء قسطرة علاجية، وفتح الشريان التاجي الأمامي الهابط بالدعامة المعدنية، وبعد مضي أسبوعين تمّت زراعة صمام حيواني للصمام الأورطي بوساطة القسطرة وبنجاح، ولله الحمد، بدلاً عن جراحة القلب المفتوح، وحظيت المريضة بالرعاية القلبية اللازمة، وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.
، نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية ،
المصدر : الخليج 365
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