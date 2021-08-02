محمد بن مسعود - الدمام - المركز: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني الرؤية وتساقط البَرَد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 11:28 AM المركز: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني الرؤية وتساقط البَرَد يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً. الكلمات المفتاحية

، يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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