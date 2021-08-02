، حالة تستمر حتى 9 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل أبو عريش وبيش

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، وبيش، وجازان، وصبيا، وفرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.