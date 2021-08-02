شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة مداهمة السيول لأحد المساجد في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

داهمت السيول، أمس الأحد ،أحد المساجد في مركز جعبة غرب محافظة بيشة في منطقة عسير.

وبين مقطع فيديو دخول مياه الأمطار إلى داخل المسجد، حيث فوجئ المصلون بدخولها لمواقع الصلاة، جارفة كافة الأحذية في طريقها، وطفت على الماء وغطت السجاد داخل المكان.

وغمرت السيول طريق الجعبة في بيشة، وعرقلت حركة عدد من السيارات، وذلك بعد موجة أمطار غزيرة

وكانت بيشة قد شهدت أمطارًا غزيرة، وصلت لمستوى السيول، على مدى الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في تأثر حركة السير في بعض الشوارع بفعل ارتفاع منسوب المياه.