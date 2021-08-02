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بالفيديو.. برنامج ريف: تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج ريف، اليوم الاثنين، عن تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “صك الملكية ما عاد يعيقك من الحصول على الدعم”.

ونشر برنامج ريف مقطع فيديو يبين تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي، حيث تضمنت الخطوات : الدخول إلى بوابة ريف واستكمال طلب الدعم المباشر، ورفع صورة السجل الزراعي بدلًا من صك الملكية، وبذلك بهدف دعم عدد أكبر من المنتجين الزراعيين.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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