شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. برنامج ريف: تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن برنامج ريف، اليوم الاثنين، عن تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “صك الملكية ما عاد يعيقك من الحصول على الدعم”.
ونشر برنامج ريف مقطع فيديو يبين تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي، حيث تضمنت الخطوات : الدخول إلى بوابة ريف واستكمال طلب الدعم المباشر، ورفع صورة السجل الزراعي بدلًا من صك الملكية، وبذلك بهدف دعم عدد أكبر من المنتجين الزراعيين.