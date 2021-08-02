شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. برنامج ريف: تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج ريف، اليوم الاثنين، عن تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “صك الملكية ما عاد يعيقك من الحصول على الدعم”.

ونشر برنامج ريف مقطع فيديو يبين تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي، حيث تضمنت الخطوات : الدخول إلى بوابة ريف واستكمال طلب الدعم المباشر، ورفع صورة السجل الزراعي بدلًا من صك الملكية، وبذلك بهدف دعم عدد أكبر من المنتجين الزراعيين.