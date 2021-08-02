شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في روما توضح متطلبات السماح بالدخول إلى إيطاليا للسياحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روما (صدى):

كشفت سفارة المملكة في روما، اليوم الاثنين، متطلبات السماح للقادمين من المملكة بالدخول إلى إيطاليا للسياحة.

ونوهت السفارة إلى المواطنين بأنه وبموجب التحديثات الجديدة للإجراءات المفروضة من السلطات الإيطالية لمواجهة جائحة كورونا فقد تم السماح بدخول القادمين من المملكة إلى إيطاليا بغرض السياحة مع ضرورة الالتزام بعدة متطلبات.

وأوضحت سفارة المملكة في إيطاليا أن المتطلبات هي: تعبئة نموذج التعهد الإلكتروني والإحتفاظ بـ QR code إما مطبوعا أو إلكترونياً، فحص PCR بنتيجة سلبية صالحة خلال الـ٧٢ ساعة قبل موعد الدخول إلى إيطاليا، حجر في مقر الإقامة لمدة 5 أيام، فحص PCR أو فحص سريع Antigen Rapid Test في اليوم الأخير من الحجر.