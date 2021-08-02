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بالفيديو.. "سيف الشمري" يكشف تفاصيل إنقاذه لعائلة في حفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المواطن "سيف الشمري" تفاصيل إنقاذه لعائلة في حفر الباطن بعد انزلاق سيارتهم فجأة باتجاه طريق عام

قال الشمري لقناة " العربية " إن الحادث كان في حي المحمدية على طريق أبو بكر الصديق حيث كان عائد من النادي وشاهد. السيارة ترجع للخلف .

وأضاف : فتحت الباب الأمامي وأوقفت السيارة في الوقت المناسب ولله الحمد انه تم إيقاف السيارة حيث أن طريق أبو بكر الصديق مزدحم خاصة في هذه الفترة.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو متداول، أظهر سيارة متوقفة تتحرك إلى الخلف بشكل مفاجئ نحو شارع عام، بعد نزول قائدها منها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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