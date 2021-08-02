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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية
وقالت أبشر لابد أن تكون صلاحية الجواز أكثر من 90 يوما ، وسداد المخالفات المرورية،والتأكد من سداد رسوم الخدمة،وعدم وجود قيود سفر .
وتنقسم فئات التأشيرة إلى قسمين هما العودة قبل 31 على أن يكون أخر موعد للعودة هو التاريخ المحدد وتبدأ من تاريخ الإصدار ، أو المدة بالأيام، وتتطلب صلاحية أكثر من 90 يوم في هوية المقيم، بالإضافة للمدة المحددة وتبدأ من تاريخ السفر.