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شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية

وقالت أبشر لابد أن تكون صلاحية الجواز أكثر من 90 يوما ، وسداد المخالفات المرورية،والتأكد من سداد رسوم الخدمة،وعدم وجود قيود سفر .

وتنقسم فئات التأشيرة إلى قسمين هما العودة قبل 31 على أن يكون أخر موعد للعودة هو التاريخ المحدد وتبدأ من تاريخ الإصدار ، أو المدة بالأيام، وتتطلب صلاحية أكثر من 90 يوم في هوية المقيم، بالإضافة للمدة المحددة وتبدأ من تاريخ السفر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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