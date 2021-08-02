شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مصدر أن مليشيا حزب الله اللبناني يقف وراء محاولة تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون التي ضبطتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وقال المصدر أن حزب الله دأب في الآونة الأخيرة على تهريب حبوب الكبتاجون عبر عدة محطات دولية قبل إيصالها إلى المملكة؛ بهدف تشتيت الأنظار الأمنية، بحسب الإخبارية.

وفي وقت سابق ، تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية "حبوب كاكاو" وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.

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