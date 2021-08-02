«أبشر»: 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنه قبل إصدار تأشيرة الخروج والعودة يجب أن:

- تكون صلاحية الجواز أكثر من 90 يومًا.

- سداد المخالفات المرورية.

- سداد رسوم الخدمة.

- عدم وجود قيود السفر.

كما أوضحت المنصة أنه يجب العودة قبل آخر موعد للعودة هو التاريخ المحدد وتبدأ من تاريخ الإصدار، وتأشيرة المدة بالأيام تتطلب صلاحية أكثر من 90 يومًا في هوية المقيم بالإضافة للمدة المحددة وتبدأ من تاريخ السفر.

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