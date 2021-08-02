تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب وتساقط برد وسيول على مناطق عدة.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة وتساقط البرد وسيولًا ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

أمطار رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة»، ومكة المكرمة «تربة، رنية»، تشهد أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

تساقط البرد وسيول

وتتأثر منطقتا جازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، صامطة، ضمد، هروب، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، رجال المع، بلقرن، تنومة، النماص، المجاردة» بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإنه متوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» بمنطقة الباحة، و«أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» بمنطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ورياح نشطة

وهناك سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «المهد، وادي الفرع» بمنطقة المدينة المنورة.

ومن ضمن التنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد، فإن «السليل، وادي الدواسر» بمنطقة الرياض، «الجموم، بحرة، جدة» بمنطقة مكة المكرمة، «شرورة» بمنطقة نجران تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.