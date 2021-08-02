الضمان الصحي: وثيقة التأمين للسائحين تغطي تكاليف علاج كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ذكر مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تشمل تغطية الحالات الطارئة، وكذلك تكاليف علاج فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع استقبال السعودية للسائحين.

ونشر مجلس الضمان –عبر حسابه على تويتر- فيديو أوضح من خلاله أن وثيقة تأمين السائحين تشمل أهم التغطيات الصحية للحالات الطارئة، بالإضافة إلى تغطية علاج الإصابة بفيروس كورونا والتي تشمل الإخلاء الطبي والعزل الطبي وكذلك تكاليف العلاج.

يُذكر أن المملكة بدأت أمس الأحد في استقبال السائحين، فيما أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن السعودية ستفتح أبوابها مجددًا للسياحة العالمية، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لحماية المواطنين والزائرين.

اقرأ أيضًا:

الوزير الخطيب: السعودية تفتح أبوابها مجددًا للسياحة العالمية