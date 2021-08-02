الحصيني: أجواء حارة نهارًا وهطول أمطار على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، مع توقعات بهطولات مطرية على أجزاء من أربعة مناطق.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع اليوم الإثنين، أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، وتكون الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الأيام.

وأضاف أنه متوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وكذلك هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار، بين مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة ووادي الدواسر بالرياض ونجران.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره لطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، على جازان، وعسير، والباحة.

والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على نجران ومكة المكرمة، ورياح سطحية على مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى نجران والرياض.

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