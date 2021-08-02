أمانة الرياض: 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق

الرياض - محمد عبدالله - حددت أمانة منطقة الرياض، خمس خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق، حال تعرض المركبة لضرر ناتج عن خلل في سلامة الطريق داخل نطاق مدينة الرياض.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنه يمكن للمواطن أخذ حقه من خلال الخطوات الخمس التالية:

ـ التوقف فورًا عند الموقع.

ـ مراعاة عدم إعاقة حركة السير.

ـ الاتصال بالمرور لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها.

ـ يُحال التقرير إلى مكتب تنسيق مشاريع المدينة لتحديد الجهة المسؤولة.

ـ يتم إلزام الجهة المسؤولة من قبل المرور بالتعويض عن الأضرار.

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