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الضمان الصحي يوضح مزايا وثيقة التأمين الصحي للسائحين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

الضمان الصحي يوضح مزايا وثيقة التأمين الصحي للسائحين

تزامنًا مع استقبال للسائحين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تشمل تغطية الحالات الطارئة، وكذلك تكاليف علاج فيروس ، وذلك تزامنًا مع استقبال السعودية للسائحين.

تغطية الحالات الطارئة

ونشر مجلس الضمان –عبر حسابه على تويتر- فيديو أوضح من خلاله أن وثيقة تأمين السائحين تشمل أهم التغطيات الصحية للحالات الطارئة.

كما تشمل وثيقة التأمين الصحي تغطية علاج الإصابة بفيروس كورونا والتي تشمل الإخلاء الطبي والعزل الطبي وكذلك تكاليف العلاج.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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