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مواطن ينقذ عائلة بعد تحرك سيارتهم فجأة باتجاه طريق سريع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

مواطن ينقذ عائلة بعد تحرك سيارتهم فجأة باتجاه طريق سريع

في أحد أحياء محافظة حفر الباطن
مواطن ينقذ عائلة بعد تحرك سيارتهم فجأة باتجاه طريق سريع

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطن بالمبادرة لإنقاذ عائلة بحفر الباطن من حـادث مروري بعد تحرك سيارتهم المتوقفة بشكل مفاجئ تجاه طريق عام.

مبادرة وإقدام

ووثق المقطع المتداول، تحرك السيارة فجأة باتجاه الطريق السريع، وعلى الفور بادر متابعات الخليج 365 بالانطلاق نحو السيارة وإيقافها وإنقاذ العائلة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع حيث أشادوا بشجاعة وإقدام متابعات الخليج 365 ومبادرته لإنقاذ العائلة وإيقاف السيارة في وقت حرج.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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