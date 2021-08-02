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شكرا لقرائتكم الأمن السيبراني: ثغرة أمنية خطيرة في تحديث أصدرته آبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02
الأمن السيبراني: ثغرة أمنية خطيرة في تحديث أصدرته آبل
تتيح للمهاجمين تنفيذ برمجيات خبيثة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من وجود ثغرة أمنية في تحديث أصدرته “آبل”، وأكد أن هناك ثغرة أمنية في تحديث أصدرته شركة “آبل”، واصفا إياه بـ”عالي الخطورة”.
تحديث لمعالجة الثغرة
وذكر المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الشركة أصدرت تحديثًا لمعالجة ثغرة في المنتج: watchOS 7.6.1، مبينًا أنه متوفر للمنتجات: Apple Watch Series 3 وما بعد.
وأشار المركز إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، موجهًا بتحديث المنتجات.
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