الأمن السيبراني: ثغرة أمنية خطيرة في تحديث أصدرته آبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من وجود ثغرة أمنية في تحديث أصدرته “آبل”، وأكد أن هناك ثغرة أمنية في تحديث أصدرته شركة “آبل”، واصفا إياه بـ”عالي الخطورة”.

تحديث لمعالجة الثغرة

وذكر المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الشركة أصدرت تحديثًا لمعالجة ثغرة في المنتج: watchOS 7.6.1، مبينًا أنه متوفر للمنتجات: Apple Watch Series 3 وما بعد.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، موجهًا بتحديث المنتجات.



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