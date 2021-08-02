أرامكو تكشف حقيقة دخولها أنشطة البيتكوين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت شركة أرامكو السعودية إنه لا صحة لما تداولته تقارير أخيرًا، تزعم أن الشركة تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.

وأضافت شركة أرامكو في بيان لها اليوم الاثنين: “نؤكد قطعًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلًا”.

أرامكو وصفقة الغاز

وفي منتصف يوليو الماضي، اختارت شركة أرامكو السعودية كلًّا من جي بي مورغان وغولدمان ساكس لاستشارات بيع حصة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، بحسب مصادر لوكالة “رويترز”.

استبعاد مورغان ستانلي:

واستبعدت أرامكو من الصفقة بنك مورغان ستانلي الذي كان من بين أكبر المستشارين للشركة في طرحها العالم الأولي عام 2019، بعد أن تم استبعاده سابقًا من صفقة بيع شبكة خطوط أنابيب النفط التي تمت مؤخرًا.

وأفادت مصادر “رويترز” أيضًا أن الشركة دعت بنوكًا لتقديم المشورة بشأن تمويل صفقة أنابيب الغاز، وهي ثاني صفقة رئيسية بعد صفقة خطوط أنابيب النفط، ومن المتوقع أن تتم وفق الهيكل نفسه.

بيع حصص:

وتخطط شركة أرامكو السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع المزيد من الحصص في أعمالها.

وشكلت عملاق النفط فريقًا جديدًا لمراجعة أصولها العام الماضي، بعد وقت قصير من تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط.

وجمعت الشركة 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين في إبريل.

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