محمد بن مسعود - الدمام - الكويت تتصدّر القائمة بـ 8 مدن تليها العراق بـ 4 ثم المملكة وإيران والبرازيل اقتربت درجة الحرارة في 13 مدينة عربية، اليوم الإثنين، من 50 درجة مئوية. وحلت الكويت بـ 8 مدن وفقاً لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم، فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة. وفيما يلي وفق "سبوتنيك عربي" ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش: الجهراء (الكويت) 49.9 درجة. مطار الملك فهد بالدمام (السعودية) 49.8 درجة. الصليبية (الكويت) 49.8 درجة. كوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجة. البصرة (العراق) 49 درجة. مطربة (الكويت) 48.9 درجة. العبدلي (الكويت) 48.6 درجة. مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.6 درجة. الوفرة (الكويت) 48.5 درجة. مطار البصرة الدولي (العراق) 48.5 درجة. خانقين (العراق) 48.5 درجة. عبادان (إيران) 48.4 درجة. النواصيب (الكويت) 48.4 درجة. بدرة (العراق) 48.2 درجة. منطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 09:44 AM الكويت تتصدّر القائمة بـ 8 مدن تليها العراق بـ 4 ثم المملكة وإيران والبرازيل الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة اقتربت درجة الحرارة في 13 مدينة عربية، اليوم الإثنين، من 50 درجة مئوية. وحلت الكويت بـ 8 مدن وفقاً لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم، فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة. وفيما يلي وفق "سبوتنيك عربي" ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش: الجهراء (الكويت) 49.9 درجة. مطار الملك فهد بالدمام (السعودية) 49.8 درجة. الصليبية (الكويت) 49.8 درجة. كوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجة. البصرة (العراق) 49 درجة. مطربة (الكويت) 48.9 درجة. العبدلي (الكويت) 48.6 درجة. مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.6 درجة. الوفرة (الكويت) 48.5 درجة. مطار البصرة الدولي (العراق) 48.5 درجة. خانقين (العراق) 48.5 درجة. عبادان (إيران) 48.4 درجة. النواصيب (الكويت) 48.4 درجة. بدرة (العراق) 48.2 درجة. منطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة. ، الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة ،

المصدر : الخليج 365

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