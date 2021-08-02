، مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعاني من مضاعفات الإصابة بكورونا

في ظل حالة الترقب والغموض التي تحيط بالحالة الصحية للمثلة المصرية دلال عبدالعزيز، خاصة عقب تصريح الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، بأن وضعها "صعب للغاية"؛ كشف مصدر طبي مطلع "تطورات خطيرة" لحالتها.

وقال المصدر الطبي قريب الصلة بحالة الفنانة المصرية، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن دلال عبدالعزيز "تحتاج لعملية زراعة رئة".

وأوضح أن "دلال" تعاني بسبب عدم قيام الرئة بالوظائف الحيوية؛ وبالتالي تزيد صعوبة الحصول على الأوكسجين؛ لافتًا إلى أن العملية "خطيرة، وسيكون لها العديد من المضاعفات".

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن المصدر الطبي؛ أنه "تم استنفاد جميع خيارات العلاج التنفسي، وعلى الرغم من تعافي الفنانة من فيروس كورونا المستجد؛ فإن وظائف الرئة لا تعمل بشكل صحيح منذ 3 أشهر".

وتابع: "حتى الآن تتنفس الفنانة عبر أجهزة التنفس الاصطناعي"؛ موضحًا أنها تعاني من تليف كامل في الرئة، وهو أحد المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بكورونا، وأن التحسن في حالتها "متذبذب إلى حد ما".

وأشار المصدر الطبي إلى أن أسرة دلال عبدالعزيز تخشى الموافقة على زراعة الرئة لخطورة هذه العملية؛ لكن عند نجاحها بشكل كامل فإنها قد تشعر بتحسن في الصحة العامة، على حد تعبيره.

يُذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد ذكر في تصريحات حديثة، أن وضع دلال عبدالعزيز "غير مستقر، وحالتها الصحية تزداد صعوبة"؛ مطالبًا الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة، بعدما نشرت بعض المواقع خبر وفاتها الأسبوع الماضي، وهو الخبر الذي أزعج الأسرة بالكامل.