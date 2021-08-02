- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكّدت شركة "أرامكو السعودية"، قطعاً، أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحة لها جملةً وتفصيلاً.
ووفق "رويترز"، أوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير أخيراً تزعم أن "أرامكو السعودية" تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:59 AM
الشركة قالت في بيان: لا صحة لها جملةً وتفصيلاً"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين
أكّدت شركة "أرامكو السعودية"، قطعاً، أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحة لها جملةً وتفصيلاً.
ووفق "رويترز"، أوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير أخيراً تزعم أن "أرامكو السعودية" تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.
، "أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.