، "أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة قالت في بيان: لا صحة لها جملةً وتفصيلاً

أكّدت شركة "أرامكو السعودية"، قطعاً، أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحة لها جملةً وتفصيلاً.

ووفق "رويترز"، أوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير أخيراً تزعم أن "أرامكو السعودية" تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.