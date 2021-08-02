بسبب أمطار رعدية غزيرة.. السعودية تدعو سكان هذه المناطق إلى الحذر

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، المواطنين إلى توخي الحيطة من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الأحد.



وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الأمطار ستكون على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي الى جريان السيول.

وأشار إلى أنه بداية من الإثنين وحتى الخميس المقبل ستتأثر مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، وحائل بأمطار متوسطة في مجملها، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، تحذيرا للمواطنين من فرصة لهطول الأمطار.

وذكر حساب "الدفاع المدني" السعودي على "تويتر" أن الأرصاد أصدرت تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة يشمل (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع).

وكانت منطقة الرياض شهدت، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تقلبات جوية، بدأت تدريجيا بالتأثير على العاصمة الرياض، ووصلت إلى ذروتها سريعا، وهطلت على العاصمة الرياض أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، ترافقت بالبرق والرعد.