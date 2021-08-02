نصائح وتحذيرات مهمة عند استعمال المايكروويف.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

يعد الميكروويف من أكثر الأدوات الكهربائية التي يعتمد عليها الكثيرون لتسخين أو تحضير الطعام، لكن ينبغي الانتباه إلى بعض الأشياء عند الاستعمال.



وأوضح مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أن الميكروويف يعد من الأجهزة المنزلية المفيدة للغاية في المطبخ، وخاصة عند الرغبة في تسخين كوب من الحليب أو بقايا الطعام من اليوم السابق أو طهي بعض الأصناف بسرعة، إلا أن هناك بعض الأطعمة ليست مناسبة للتسخين أو الطهي في الميكروويف مثل لحوم الدواجن النيئة، نظرا لأن أجهزة الميكروويف تعمل على توزيع درجة الحرارة بشكل غير متساوٍ في الأطعمة.

وحذرت أندريا دانيتشيك، الخبيرة بمركز حماية المستهلك الألماني، من أن عدم تسخين الأطعمة بشكل كافٍ في بعض المواضع قد يشكل خطورة على الصحة والنظافة، نظراً لأنه يجب أن تصل درجة الحرارة بداخل الأطعمة إلى 70 درجة مئوية على الأقل لعدة دقائق، حتى يتم قتل الجراثيم والتخلص من مسببات الأمراض، ويسري ذلك بصفة خاصة عند تسخين المعكرونة أو الأزر أو البطاطس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن الاستعمال غير الصحيح للميكروويف قد يؤدي أيضا إلى حدوث تلفيات بسبب الحريق أو انفجار الأشياء بداخله، فعند الرغبة في تسخين الزيت أو الدهون بداخل الميكروويف قد يحدث حريق خطير بسبب الدهون، علاوة على أن الأوعية المغلقة ليست مناسبة للتسخين في الميكروويف، نظرا لأن الضغط المتزايد بداخلها قد يؤدي إلى انفجارها بداخل الجهاز.