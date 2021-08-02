تعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، مع ترقب أداء "الثمين" في الأسواق العالمية بعد عطلة ليومين.



وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية عند 218.34 ريال (58.23 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة) إلى 191.05 ريال (50.95 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163.76 ريال (43.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي سجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.37 ريال (33.96 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6795 ريالا ( 1812 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 1528.41 ريال (407.58 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، عن أعلى مستوى في أسبوعين في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوقف ارتفاع الدولار موجة صعود المعدن النفيس بعد أن طمأن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين بأن البنك المركزي لن يحيد عن التيسير النقدي لبعض الوقت.

وبحلول الساعة 1405 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة الماضي، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1824.43 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % لتسجل 1829.30 دولار.

لكن الذهب حقق مكاسب أسبوعية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين أمس الأول الخميس إثر قول باول إن سوق الوظائف الأمريكية مازالت بحاجة إلى مزيد من التحسن قبل أن يشرع مجلس الاحتياطي في سحب الدعم.

وقال بوب هابركورن، كبير مخططي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "يبدو الذهب قويا عند هذه المستويات، وكوننا أعلى كثيرا من 1800 دولار وكون مجلس الاحتياطي لم يقل حقا أي شيء يغير مسار مشتريات الأصول أو أي شكل من أشكال رفع الفائدة لمما يزيد السوق قوة."