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رصد زُحل فوق الأفق الجنوبي الشرقي ويشاهد بالعين المجردة
مضاء بنسبة 100% بنور الشمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
يتقابل اليوم الاثنين كوكب زُحل مع الشمس في سماء الأرض عند حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت المملكة، إذ ستكون الأرض بين زُحل والشمس، ووجه زحل مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيكون مشاهدًا طوال الليل في أحسن أحواله وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وأقماره.
مشاهدة زُحل بالعين المجردة
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب زحل سوف يرصد فوق الأفق الجنوبي الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة لمعانه (0.1+) -نفس لمعان نجم العيوق- وبالقرب منه كوكب المشتري الساطع، ويصل أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل وسيغرب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس.
رصد زحل ليالي أغسطس
وأشار أبو زاهرة إلى أنه عند رصد زحل من خلال تلسكوب متوسط الحجم أو أكبر يمكن رؤية حلقاته وعدد من أقماره الكبيرة، وبالتزامن مع التقابل تزداد حلقات زحل سطوعًا عما هي عليه عادةً وذلك يعرف بتأثير سيليجر.
وذكر أن ظهور زحل لن يقتصر على هذه الليلة فقط، فهو سيكون في حالة جيدة للرصد في المساء في ليالي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ما يعني طوال فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
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