رصد زُحل فوق الأفق الجنوبي الشرقي ويشاهد بالعين المجردة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتقابل اليوم الاثنين كوكب زُحل مع الشمس في سماء الأرض ‏عند حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت المملكة، إذ ستكون ‏الأرض بين زُحل والشمس، ووجه زحل مضاء بنسبة 100% ‏بنور الشمس وسيكون مشاهدًا طوال الليل في أحسن أحواله وهو ‏أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وأقماره. ‎

مشاهدة زُحل بالعين المجردة

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏أن كوكب زحل سوف يرصد فوق الأفق الجنوبي الشرقي بعد غروب ‏الشمس وبداية الليل حيث سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة ‏لمعانه (0.1+) -نفس لمعان نجم العيوق- وبالقرب منه كوكب ‏المشتري الساطع، ويصل أعلى نقطة في السماء عند حوالي ‏منتصف الليل وسيغرب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس.

رصد زحل ليالي أغسطس

وأشار أبو زاهرة إلى أنه عند رصد زحل من خلال تلسكوب ‏متوسط الحجم أو أكبر يمكن رؤية حلقاته وعدد من أقماره ‏الكبيرة، وبالتزامن مع التقابل تزداد حلقات زحل سطوعًا عما هي ‏عليه عادةً وذلك يعرف بتأثير سيليجر.‏

وذكر أن ظهور زحل لن يقتصر على هذه الليلة فقط، فهو سيكون ‏في حالة جيدة للرصد في المساء في ليالي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ما يعني طوال فصل الصيف في النصف الشمالي ‏للكرة الأرضية.

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