الزكاة تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح في جمرك جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك ميناء جازان، يوم الاثنين 8-1-1443 هـ، الموافق 16/ 8/ 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

بيع سيارات تشليح

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ “تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة”، مشيرة إلى شروط الاشتراك في المزاد وتشمل دفع مبلغ تأمين إلزامي” 50,000″ خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن البيع لمحلات التشليح فقط، ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة.

ضرورة الالتزام بالاحترازات

وأضافت أنه: “يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للسيارات برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى”.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تطبيق “توكلنا”، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، لافتة إلى اشتراط الحضور للمزاد من أجل التسجيل المُسبق لدى الجمرك.



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