، فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات ،

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قال كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي: إن اللقاحات ضد فيروس كورونا ما زالت فعّالة للغاية، على الرغم من التقارير التي تفيد بحدوث إصابات بالفيروس بين الحاصلين على جرعتي اللقاح.
وقال فاوتشي في حوار مع شبكة "سي بي إس": «احتمالية الإصابة بصورة خطيرة بسبب الفيروس، منخفضة للغاية».
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن فاوتشي قال في الحوار: «من المحتمل بصورة أكبر أن تصاب بالفيروس؛ ولكن لن تظهر عليك أعراض أو ستكون أعراضًا خفيفة، وبذلك يكون اللقاح قد أدى مهمته».
وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد قال الأسبوع الماضي: إنه يتعين على الملقحين العودة لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.
وقال فاوتشي: «عندما تكون في مكان عام مغلق، يجب أن ترتدي الكمامة».
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-02
قال كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي: إن اللقاحات ضد فيروس كورونا ما زالت فعّالة للغاية، على الرغم من التقارير التي تفيد بحدوث إصابات بالفيروس بين الحاصلين على جرعتي اللقاح.
وقال فاوتشي في حوار مع شبكة "سي بي إس": «احتمالية الإصابة بصورة خطيرة بسبب الفيروس، منخفضة للغاية».
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن فاوتشي قال في الحوار: «من المحتمل بصورة أكبر أن تصاب بالفيروس؛ ولكن لن تظهر عليك أعراض أو ستكون أعراضًا خفيفة، وبذلك يكون اللقاح قد أدى مهمته».
وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد قال الأسبوع الماضي: إنه يتعين على الملقحين العودة لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.
وقال فاوتشي: «عندما تكون في مكان عام مغلق، يجب أن ترتدي الكمامة».
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:34 AM
قال: احتمالية الإصابة بصورة خطيرة منخفضة للغاية
قال كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي: إن اللقاحات ضد فيروس كورونا ما زالت فعّالة للغاية، على الرغم من التقارير التي تفيد بحدوث إصابات بالفيروس بين الحاصلين على جرعتي اللقاح.
وقال فاوتشي في حوار مع شبكة "سي بي إس": «احتمالية الإصابة بصورة خطيرة بسبب الفيروس، منخفضة للغاية».
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن فاوتشي قال في الحوار: «من المحتمل بصورة أكبر أن تصاب بالفيروس؛ ولكن لن تظهر عليك أعراض أو ستكون أعراضًا خفيفة، وبذلك يكون اللقاح قد أدى مهمته».
وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد قال الأسبوع الماضي: إنه يتعين على الملقحين العودة لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.
وقال فاوتشي: «عندما تكون في مكان عام مغلق، يجب أن ترتدي الكمامة».
، فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات ،
المصدر : الخليج 365
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