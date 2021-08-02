محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:33 AM مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها). الكلمات المفتاحية

، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة ،

المصدر : الخليج 365

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