- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار بين مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ووادي الدواسر ونجران.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:33 AM
قال: أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتهافرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار بين مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ووادي الدواسر ونجران.
، فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.