محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:28 AM خلال الساعات الـ24 الماضية إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119. الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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