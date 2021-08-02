- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أنها سجّلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و938 ألفاً منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقاً لبيانات الوزارة.
وتسجّل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:26 AM
سجّلت 20503 إصابات جديدة و464 وفاة خلال 24 ساعةكورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أنها سجّلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و938 ألفاً منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقاً لبيانات الوزارة.
وتسجّل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.
، كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.