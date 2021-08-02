نزاهة: وثيقة نهب القطع الأثرية اليمنية وبيعها في بريطانيا ‬«مزورة»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدم صحة الوثيقة المتداولة، التي تُشير إلى نهب القطع الأثرية والتاريخية من اليمن وبيعها في شرق لندن.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، مُطالبة بتحرّي الدقة ونقل الأخبار الخاصة بالهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا وقيقة مزيفة تُشير إلى نهب القطع الأثرية والتاريخية من اليمن وبيعها في شرق لندن، وأن المعتقلين جزء من شبكة تهريب قطع أثرية يمنية تابعة لوزير الإعلام.