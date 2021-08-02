أخبار السعودية اليوم.. غرامة عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة.. وشرط عودة الدراسة حضوريًّا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 526814 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 507374 حالة وارتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن إلى 8249 حالة، وإلى التفاصيل:

غرامة عدم إفصاح القادمين للمملكة عن زيارة الدول الموبوءة تصل لـ500 ألف ريال

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول، الإفصاح عن زياراتهم لأيّ من الدول الموبوءة بتفشّي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، مشددة على أن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة بحسب المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.

الصحة: جرعة لقاح واحدة أو التعافي من كورونا لا يحمي من «دلتا»

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن جرعة لقاح واحد من لقاح كورونا أو التعافي من الفيروس لا يحمي من المتحور «دلتا»، مؤكدًا أنه يجب تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة للوقاية من خطورته، مضيفًا أن المتحور دلتا يسود في العالم ويرتفع، ويشكل مخاطر أكبر وانتشار بثلاث مرات، مشيرة إلى أن هناك قوة وشدة في الحالات رصدت في مجموعة من الدراسات والبيانات.

الصحة: 98% من الحوامل المصابات بكورونا بالعناية لم يتلقوا اللقاح

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن 98% من الحوامل المصابات بكورونا في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح، مضيفًا أن الحمل إذا تم وحصلت إصابة بكورونا، فإن المخاطر على صحة الحامل وعملية الحمل خطر جدًّا، فالدراسات أكدت أن الحوامل من الفئات ذات المخاطر الأعلى حال الإصابة بالفيروس.

التعليم: شرط وحيد لعودة الدراسة حضوريًّا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

كشفت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العامّ ابتسام الشهري، اليوم الأحد، عن شرط وحيد لعودة الدراسة حضوريًّا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

التعليم: الدراسة حضورية للمحصنين بجرعتي اللقاح في المرحلتين المتوسطة والثانوية

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين"، وبدء تطبيق القرار من اليوم، حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

الأكاديمية السعودية اللوجستية: بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بدء التسجيل في المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر السعودية من الجنسين (الذكور والإناث)، في أربعة تخصصات تدريبية، هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

بدء التقديم ببرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف في البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي فتح باب التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف للجنسين (برنامج الاقتصاديين السعوديين- الدفعة 19)، وهو برنامج تأهيلي يوفر فرصة الابتعاث الخارجي للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والموصى بها من وزارة التعليم، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

«التأمينات» تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية؛ ليتضمن ملكيتها لجميع الملكيات المسجّلة سابقاً باسم المؤسسة العامة للتقاعد.

6 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم

قال مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي الدمام 49.1 درجة مئوية، القيصومة وحفر الباطن 47 درجة مئوية، الأحساء 46.9 درجة مئوية، رفحاء 44 درجة مئوية، شرورة 43 درجة مئوية.

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