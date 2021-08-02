شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع هطول أمطار على أجزاء من مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأثنين، هطول أمطار على عدة مناطق.

وقال الحصيني: "متوقع أمطار بمشيئة الله على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير وجازان".

كما توقع أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار بين مناطق المدينة ومكة ووادي الدواسر ونجران.