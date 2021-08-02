شكرا لمتابعة خبر عن صورة.. تقني يوضح كيفية كشف الحسابات المنتحلة لشخصيات الأمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، كيفية معرفة الحسابات المنتحلة لشخصيات الأمراء رغم توثيقها.

وقال البقمي: "الحسابات الموثقة اللي تنتحل شخصيات الأمراء والشيوخ هدفهم سرقة الناس، عشان تكشفهم إذا الحساب بالعربي، اسم أمير واليوزر يدل على أجنبي إعرف إنه نصاب".

ونشر البقمي صورة للتوضيح كمثال لحساب منتحل شخصية الأميرة نوف بنت خالد، قائلا: "يشترون أو يسرقون حسابات موثقة أجنيية ويغيرون إسم العرض، أما اليوزر مايقدرون عشان ما ينحذف التوثيق".