«السديس» يدعو منسوبي رئاسة شؤون الحرمين لترقب أكبر هيكلة إدارية تطويرية

الرياض - محمد عبدالله - دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها، حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

وأكد السديس أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واختتم الرئيس العام بدعوى الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات أسهم في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.