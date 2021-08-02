عاجل | مهلة للبلديات لإزالة التشوهات

تشهد مختلف أمانات المناطق حالة استنفار بعد تلقيها خطابا من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تضمن سرعة معالجة العناصر الأساسية للتشوه البصري في المدن الرئيسية خلال فترة 90 يوماً، ورفع وتيرة العمل في إصلاح الأساسيات والتشريعات والممكنات والرقابة والمتابعة.

وترأس أمناء عدد من الاجتماعات في هذا الإطار بحضور وكلاء ورؤساء البلديات، إضافة إلى توجيه بعض الأمانات دعوة للمجالس البلدية لحضور الاجتماعات، سعياً منهم لسرعة تنفيذ توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية.

واستعرضت معظم الأمانات معالجة مظاهر التشوه البصري، من خلال إنشاء وتفعيل غرف عمليات، وإشراك مقاولي التشغيل والصيانة في مسؤولية الرصد والمعالجة، وتمكين البلديات من رصد ومعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير وتحسين التشريعات والأنظمة لرفع مستوى التمكين، والتركيز على معالجة التشوهات البصرية في مداخل المدن وأحيائها والمحاور الرئيسية، والطرق، ونطاق الجذب، وإتاحة الفرص للأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في رصد مظاهر التشوه البصري، بالتنسيق مع مركز البلاغات 940، والتأكيد على الفرق الميدانية التابعة للأمانة للوقوف الميداني لمتابعة خطة العمل عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة ومعالجتها.

خطوات اتخذتها البلدية والقروية

تعزيز الجاذبية البصرية للمدن

وضع ضوابط للتصميم العمراني «الكود العمراني»

فرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل الضوابط

العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والأعمال التشغيلية

توازي مسارات وجهود التحسين في جميع الأمانات

إحداث نقلة نوعية على صعيد مدن وأحياء المملكة

تنفيذ التنمية المستدامة التي تشمل المناطق دون استثناء

التنسيق مع الشركاء بالجهات الحكومية