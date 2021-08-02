شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني: تحذير «عالي الخطورة» بخصوص تحديث أمني في «آبل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من وجود ثغرة أمنية في تحديث أصدرته "آبل"، وأكد أن هناك ثغرة أمنية في تحديث أصدرته شركة "آبل"، واصفا إياه بـ"عالي الخطورة".

وذكر المركز أن الشركة أصدرت تحديثا لمعالجة ثغرة في المنتج: watchOS 7.6.1، مبينا أنه متوفر للمنتجات: Apple Watch Series 3 وما بعد.

ولفت المركز إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، موجها بتحديث المنتجات.