شكرا لقرائتكم خبر عن 660 منشأة مخالفة لأنظمة «الغذاء والدواء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية في الربع الثاني من العام الحالي 2021م على المنشآت الخاضعة لإشرافها، 660 منشأة في جميع مناطق ومدن المملكة لمخالفتها أنظمة «الهيئة». وأوضحت «الهيئة» أنها حررت مخالفات لـ 218 منشأة غذائية، وأبرز المخالفات شملت عدم مطابقة البطاقة الغذائية للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، ومزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص. ووفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فتعاقب المنشآت المرتكبة تلك المخالفات بغرامة قد تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوما أو إلغاء الترخيص أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما. ومن ضمن المنشآت التي ضبطتها «الهيئة» 232 مستودعا ومكتبا علميا للمستحضرات الصيدلانية، تمثلت أبرز مخالفاتها في عدم توفير مستحضر صيدلاني، وعدم التجاوب مع تعميم «الهيئة» المتعلق بوجوب رفع بيانات النشرات الدوائية على نظام معلومات الأدوية «SDI».

كما ضبطت 40 منشأة بيطرية لتداولها مستحضرات بيطرية غير مسجلة، وهو ما يعد مخالفا لنظام المستحضرات البيطرية. وعاقبت «الهيئة» 170 منشأة لتداولها منتجات تجميلية غير مدرجة، وذلك وفقا لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، وقد تصل عقوبة تلك المنشآت إلى غرامة خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.