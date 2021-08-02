شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 383 مقرا هندسيا في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بإدارة الرقابة والتفتيش، 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني، لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.

وشملت الجولات كلاًّ من: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة م. صالح العمر، أن الجولات الميدانية تأتي لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بممارسات العمل المهني في المنشآت الهندسية لضبط المخالفين وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت خلال جولاتها الرقابية 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط، بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.