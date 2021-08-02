شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مركبة «قات» والقبض على قائدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية بجازان مُهرب كمية من نبات «القات» المخدر، بمحافظة بيش.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، أنه جرت متابعة حادث انقلاب مركبة على أحد الطرق بالمحافظة، تحمل حزمًا من «القات» تناثرت في موقع الحادث، وجمعها عدد من الأشخاص قبل الفرار بها.

وأوضح أنه تم القبض على سائق المركبة - مقيم من الجنسية اليمنية - وضبط المركبة والمواد المخدرة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة.