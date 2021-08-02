شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف فصل افتراضي بصيفي جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 17.206 طلاب وطالبات في مختلف التخصصات من العمليات التعليمية التي تمت عن بُعد بجامعة الملك خالد، خلال الفصل الصيفي.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة د. نايف جبلي، أن مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الفصل الصيفي 1442هـ بلغت 236.810 تقييمات، إضافة إلى 18.007 لوحات نقاش، واستعراض 13.554 ملفًا، و34.815 جلسة فصل افتراضي، لافتًا إلى أن إحصائية الدعم الفني خلال الفصل الصيفي بلغت 1.971 عملية دعم عبر «الهاتف، الواتس آب، البريد الإلكتروني، مباشر من خلال المكتب».

وأشرفت عمادة التعلم الإلكتروني خلال الفصل الصيفي على تنفيذ 9 ندوات متنوعة، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 13.361 مستفيدًا ومستفيدة، إضافة إلى تنفيذ 970 اختبارًا إلكترونيًّا للطلاب والطالبات، وإصدار 121 تقريرًا لوزارة التعليم وإدارة الجامعة وكلياتها وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مبادرتي المقررات المفتوحة «الصوتية» لإيصال المقررات الدراسية للطلاب والطالبات بشكل أسرع، والملخصات والمفاهيم لتلخيص أبرز وأهم المفاهيم العامة على شكل فيديوهات مختصرة سهلة النشر.