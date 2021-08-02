شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف مستفيد من مستشفى الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم مستشفى الملك عبدالله في بيشة خدماته لأكثر من 500 ألف مستفيد، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م. وأوضحت «صحة بيشة» أن عدد حالات التنويم بلغ 4251، إضافة إلى 797 بالعناية المركزة، وبلغ مراجعو الطوارئ 29511، والعيادات 40107، ومركز السكري 4310، ومركز الكلى 3632 مراجعاً. وأضافت إن عدد الفحوصات المخبرية بلغ 384236 فحصاً، والفحوصات الإشعاعية 39913 فحصاً، وعمليات القسطرة القلبية 262، والتأهيل الطبي 14262، بينما بلغ عدد التدخلات الجراحية 1297 إجراءً.