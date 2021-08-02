شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل 150 مواطنا.. ثاني رحلات الإخلاء من إندونيسيا تصل إلى مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حطت عصر أمس ثاني رحلات الخطوط السعودية القادمة من إندونيسيا، وعلى متنها 150 مواطنًا، بمطار جدة، وذلك بعد قرار تعليق السفر بسبب انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وانطلقت الطائرة الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت جاكرتا من مطار سوهارتو، ووصلت مطار الملك عبدالعزيز بجدة في الرابعة عصرًا.

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أعلنت أمس مغادرة الرحلة الثانية للخطوط السعودية من جاكرتا إلى المملكة، مشيرة إلى أن عددًا من المواطنين آثر البقاء في إندونيسيا، وهم من المقيمين إقامة شبه دائمة، وذلك لارتباطاتهم العائلية أو العمل.

وأهاب سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا «عصام الثقفي» بالمواطنين المقيمين ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية التي فرضتها السلطات الإندونيسية، والبعد عن أماكن التجمعات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حصر العدد في الوقت الراهن، إلا أن المتبقين في البلاد عدد قليل.

وأكد أن السفارة تتابع أوضاع المواطنين المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، مشيرًا إلى أن أوضاعهم الصحية مستقرة، ولا حاجة إلى إخلاء طبي لنقل أيٍّ من المصابين هناك.