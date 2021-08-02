شكرا لقرائتكم خبر عن «مهلة محددة» لإتمام تطعيم الطلبة غير المحصنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ«اليوم» عن آلية التعامل مع الطلاب غير الحاصلين على الجرعتين في المرحلتين المتوسطة والثانوية، موضحا أنه يتم استمرارهم في التعليم عن بُعد مع إعطائهم مهلة محددة للتسجيل وتلقي اللقاحات في المراكز المخصصة بشكل عاجل.

المنصات الإلكترونية

وبين أن التعليم عن بُعد، مستمر عبر المنصات التعليمية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70 % من سكان المملكة بجرعتين. وأضاف المصدر إنه مع بداية الدراسة ستتضح نسبة الحضور من الغياب، وبالتالي التوفيق بين الحضور والتعليم «عن بعد» ونسبة المطعمين.

ورجح المصدر استمرار الدراسة عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، لاستكمال الجرعتين للطلبة، وذلك بعد التعرف على نسبة الحضور والغياب، وأعداد المطعمين مع بداية العام الدراسي الجديد.

المناعة المجتمعية

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن الدراسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون حضورية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70 % من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما أسبق.

جاهزية المباني

إلى ذلك، أنهت إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية صيانة 769 مدرسة، في 65 يوما، مشيرة إلى بدء العمل في 18 من شوال الماضي، بينما تباشر فرق الصيانة الذاتية العمل في 333 مدرسة، وذلك استعدادا لعودة الطلبة حضوريا إلى مقاعد الدراسة.

وأوضحت الإدارة أنها تعمل منذ وقت مبكر لإنهاء الأعمال في جملة من مدارس البنين والبنات، من خلال فريق عمل متكامل لتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمدارس قبل بدء العام الدراسي.

وبينت أن الخطة تتركز على جاهزية المباني المدرسية للعودة للطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن إدارة المباني بدأت تنفيذ آلية العمل من شوال الماضي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ، لضمان العودة الآمنة لكافة الطواقم التعليمية والإدارية.

عمل تكاملي

يذكر أن تعليم الشرقية قد دشن مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مبادرة بعنوان: «نحو بيئة تعليمية آمنة» بالتعاون مع مركز اللقاحات بالجامعة، لتطعيم منسوبي التعليم العام لحاضرة الدمام.

وبين مدير التعليم بالمنطقة د. سامي العتيبي، أهمية العمل التكاملي بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الشراكة الفاعلة مع الجامعة أسفرت عن تدشين مسارات تطعيم للطلاب والطالبات من منسوبي تعليم المنطقة. وقال إن انطلاق مبادرة «نحو بيئة تعليمية آمنة» يأتي بمشاركة مركز لقاحات المدينة الطبية الأكاديمية التابع للجامعة، والذي أتاح لقاح كورونا لتطعيم جميع منسوبينا من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات.

تطعيم الطلبة

من جهة أخرى، حثت وزارتا التعليم والصحة جميع الطلبة من عمر 12 عاما فأكثر، على سرعة التطعيم بجرعتين من لقاح كورونا، قبل بدء العام الدراسي 1443هـ.

وقالت وزارة التعليم إنها اتفقت مع وزارة الصحة على حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام من سن 12 عاما وأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على جرعتين من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم.

وطالب البيان بسرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29/8/2021، إذ إن أقل مدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع.

توفير لقاحات

وأشار البيان إلى أن «الصحة» ستوفر اللقاحات، وتتيح المواعيد للطلاب والطالبات المستهدفين من عملية التحصين، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين من منسوبي التعليم، مع توفير جميع الإمكانات اللازمة لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي.