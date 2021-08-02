شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون لوجستي بين «سعود الطبية» و«نسعفكم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت مدينة الملك سعود الطبية أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية الخدمات الطبية الإسعافية التطوعية «نسعفكم»، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة د. أحمد العنزي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة، وتشمل النقل الإسعافي والدعم اللوجستي، وكذلك مساندة إدارة الخدمات الطبية الطارئة والكوارث، وإمكانية استفادة كل طرف من المنافع التي يحتاجها لدى الطرف الآخر، وفقًا للإمكانات المتاحة، وأيضًا عقد الاجتماعات بين الطرفين والتثقيف الصحي.