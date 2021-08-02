شكرا لقرائتكم خبر عن القبول الإلحاقي وتغيير الرغبات إلكترونيا بجامعة شقراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفتح عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء باب القبول الإلحاقي الإلكتروني للطلاب غير المقبولين في العام الجامعي 1443 ابتداء من اليوم الاثنين 23/12/1442هـ حتى 12 ظهرًا الأربعاء 3/1/1443، كما سيتم إعلان نتائج القبول الخميس 4/1/1443، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول الـ 12 ظهرًا الجمعة 5/1/1443، مؤكدة أنه لن يُسمح للمقبولين في القبول الإلحاقي بتغيير التخصص أو الكلية أو المحافظة إلا بعد دراسة فصل دراسي على الأقل وتحقيق شروط التحويل.

وأتاحت عمادة القبول والتسجيل خدمة تغيير القبول إلكترونيًا للطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي 1443هـ عبر بوابة النظام الأكاديمي ابتداء من أمس الأحد 22/12/1442هـ، وحتى الاثنين 1/1/1443، على أن يتم إعلان النتائج الأربعاء الموافق 3/1/1443.